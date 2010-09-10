Мясо для собак

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мясо для собак

Сообщение zevc » Вчера, 19:18

Собаководы, помогите советом. Где в Москве и Московской области можно купить мясо для собак с доставкой? Мама живет на даче и завела себе собаку. Сама купить мясо не может, так как живет за городом. Я ей и так продукты вожу, у меня времени на собаку нет, поэтому ищу кто может регулярно доставлять мясо для собак.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1448
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мясо для собак

Сообщение klonik » Вчера, 21:25

Привет, я могу порекомендовать интернет-магазин «Лакифуд». Они продают и доставляют мясо для собак. Я могу ручаться за этот интернет-магазин, потому что у меня у самой собака и я у них же заказываю постоянно обрезь и субпродукты. Даю даже сырое мясо, питомец с удовольствием его уплетает. Есть и доставка, можно сразу заказать большой партией. И самое главное мясо у них недорого стоит. А для постоянных клиентов действует очень привлекательная система скидок.
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