Мясо для собак
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Мясо для собак
Собаководы, помогите советом. Где в Москве и Московской области можно купить мясо для собак с доставкой? Мама живет на даче и завела себе собаку. Сама купить мясо не может, так как живет за городом. Я ей и так продукты вожу, у меня времени на собаку нет, поэтому ищу кто может регулярно доставлять мясо для собак.
Re: Мясо для собак
Привет, я могу порекомендовать интернет-магазин «Лакифуд». Они продают и доставляют мясо для собак. Я могу ручаться за этот интернет-магазин, потому что у меня у самой собака и я у них же заказываю постоянно обрезь и субпродукты. Даю даже сырое мясо, питомец с удовольствием его уплетает. Есть и доставка, можно сразу заказать большой партией. И самое главное мясо у них недорого стоит. А для постоянных клиентов действует очень привлекательная система скидок.
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