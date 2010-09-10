Сообщение zevc » 12 минут назад

Планирую заказывать окна и сейчас выбираем между энергосберегающий и двойным стеклопакетом. Менеджер предлагает установить энергосберегающие, говорит, что сейчас все их ставят. Сказала, что у нее у самой дома такие же стоят. Посоветуйте какой лучше и теплее?