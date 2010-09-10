Подскажите
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Подскажите
Планирую заказывать окна и сейчас выбираем между энергосберегающий и двойным стеклопакетом. Менеджер предлагает установить энергосберегающие, говорит, что сейчас все их ставят. Сказала, что у нее у самой дома такие же стоят. Посоветуйте какой лучше и теплее?
Re: Подскажите
У нас стоят энергосберегающий стеклопакет, и я однозначно только за них. Цена примерно одинаковая у них. Они гораздо эффективней и в квартире будет гораздо комфортнее. Сами можете в этом убедиться, у них немало преимуществ https://make-1.ru/preimuschestva-plasti ... ologiyami/ . Мы, когда квартиру покупали они уже были установлены. А так говорят, что они окупаются уже за два, три года. Но все равно, наверно зависит от производителя стеклопакета.
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