Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1450
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:26

Здравствуйте, подскажите, где можно купить маленькую стремянку - буквально на пару ступеней? У меня на шкафу цветок тяжеленный, снимать его для полива слишком тяжело, а большую стремянку каждый раз доставать лень. Видела где-то этих малышек, а где не помню.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:32

Доброго времени суток, у нас начальник такую на работу нам в кабинет купил - так удобно, чтоб стулья к шкафу не таскать каждый раз, а они у нас на работе только крутящиеся, тут убиться проще простого, так мы теперь домой таких понабрали) Вот ссылка https://hailo.moscow/magazin/folder/stremyanki/ , 2-3 ступеньки, кому как удобно, и в кладовой места почти не занимает, у меня она вообще в шкафу с одеждой живет)
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