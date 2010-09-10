Сообщение klonik » Вчера, 22:26

Здравствуйте, подскажите, где можно купить маленькую стремянку - буквально на пару ступеней? У меня на шкафу цветок тяжеленный, снимать его для полива слишком тяжело, а большую стремянку каждый раз доставать лень. Видела где-то этих малышек, а где не помню.