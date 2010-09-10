Жалюзи

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1450
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Жалюзи

Сообщение klonik » Вчера, 22:36

Здравствуйте, подскажите, мне на дачу нужны небольшие горизонтальные жалюзи. Окна не большие, но их много, нужно несколько одинаковых, и чтобы цвет максимально подходит под цвет стен. В закрытом состоянии чтобы все сливалось. Найду такие?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Жалюзи

Сообщение zevc » Вчера, 23:48

Доброго времени суток, конечно найдете) Горизонтальные жалюзи в Анапе под заказ четко по вашим размерам и исключительно нужного вам цвета делает компания море-жалюзи. Мы у них шикарную шелкографию заказывали, они нам идеально подобрали узор, в закрытом состоянии из другого угла комнаты вообще не понятно - это часть стены или все-таки окно с жалюзи)
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