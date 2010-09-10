Сообщение klonik » Вчера, 22:36

Здравствуйте, подскажите, мне на дачу нужны небольшие горизонтальные жалюзи. Окна не большие, но их много, нужно несколько одинаковых, и чтобы цвет максимально подходит под цвет стен. В закрытом состоянии чтобы все сливалось. Найду такие?