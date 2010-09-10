Жалюзи
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Жалюзи
Здравствуйте, подскажите, мне на дачу нужны небольшие горизонтальные жалюзи. Окна не большие, но их много, нужно несколько одинаковых, и чтобы цвет максимально подходит под цвет стен. В закрытом состоянии чтобы все сливалось. Найду такие?
Re: Жалюзи
Доброго времени суток, конечно найдете) Горизонтальные жалюзи в Анапе под заказ четко по вашим размерам и исключительно нужного вам цвета делает компания море-жалюзи. Мы у них шикарную шелкографию заказывали, они нам идеально подобрали узор, в закрытом состоянии из другого угла комнаты вообще не понятно - это часть стены или все-таки окно с жалюзи)
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