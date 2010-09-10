Межкомнатные двери

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zevc
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Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межкомнатные двери

Сообщение zevc » Сегодня, 10:56

Девчонки привет, никто из вас недавно не устанавливал межкомнатные двери? Решили дома двери поменять. Где сейчас хороший выбор дверей? Есть ли вообще сейчас на рынке качественные межкомнатные двери?
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