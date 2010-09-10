Межкомнатные двери
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Межкомнатные двери
Девчонки привет, никто из вас недавно не устанавливал межкомнатные двери? Решили дома двери поменять. Где сейчас хороший выбор дверей? Есть ли вообще сейчас на рынке качественные межкомнатные двери?
Re: Межкомнатные двери
У «Дорсико» https://dorsiko.ru/mezhkomnatnye большой выбор межкомнатных дверей. Двери, которые у них представлены в продаже все от производителя. Имеют российские сертификаты и отвечают европейским стандартам. В отличие от многих других они предоставляют гарантию два года на фурнитуру. Так что в течение двух лет, если вдруг что-то случиться с замком они бесплатно его заменят.
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