Сообщение zevc » Вчера, 10:56

Девчонки привет, никто из вас недавно не устанавливал межкомнатные двери? Решили дома двери поменять. Где сейчас хороший выбор дверей? Есть ли вообще сейчас на рынке качественные межкомнатные двери?