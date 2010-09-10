Сообщение Fabos » Вчера, 20:10

Не знаю, как на рынке, а вот по магазинам полным полно качественных дверей можно найти. Сейчас выбор такой, что из какого угодно материала ставь себе двери, какого хочешь цвета. На что денег хватит.