Межкомнатные двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1592
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межкомнатные двери

Сообщение zevc » 01 апр 2024, 10:56

Девчонки привет, никто из вас недавно не устанавливал межкомнатные двери? Решили дома двери поменять. Где сейчас хороший выбор дверей? Есть ли вообще сейчас на рынке качественные межкомнатные двери?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1590
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Межкомнатные двери

Сообщение klonik » 01 апр 2024, 23:35

У «Дорсико» https://dorsiko.ru/mezhkomnatnye большой выбор межкомнатных дверей. Двери, которые у них представлены в продаже все от производителя. Имеют российские сертификаты и отвечают европейским стандартам. В отличие от многих других они предоставляют гарантию два года на фурнитуру. Так что в течение двух лет, если вдруг что-то случиться с замком они бесплатно его заменят.
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Fabos » Вчера, 20:10

Не знаю, как на рынке, а вот по магазинам полным полно качественных дверей можно найти. Сейчас выбор такой, что из какого угодно материала ставь себе двери, какого хочешь цвета. На что денег хватит.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Межкомнатные двери

Сообщение Anatup » Вчера, 21:50

Отталкиваться надо от двух основных факторов при выборе дверей. Первый - это финансы, а второй - ваш интерьер. Главное, чтоб двери в интерьере красиво и гармонично смотрелись, но при этом, не стоит лезть в кредиты и брать прям самые дорогие. Отталкивайтесь от своих финансовых возможностей. Если не хватает на двери из массива дерева, то не стоит их и брать. Я, к примеру, брал межкомнатные двери экошпон http://dveri-leko.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/ekoshpon/. Они тоже вполне долговечные, но стоят подешевле.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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