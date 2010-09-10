Сериал Элита

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сериал Элита

Сообщение zevc » Вчера, 13:18

Доброго дня. С сестрой любим смотреть сериалы после учебы. Посмотрели уже кучу сериалов, теперь не знаем, какой начать смотреть. Ждем рекомендаций.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сериал Элита

Сообщение klonik » Вчера, 23:12

Здравствуйте. Недавно с супругом досмотрели сериал Элита . В сериале можно узнать, как ведут себя дети богатых. Здесь затронута тема религии, наркотиков и последствий от их употребления, убийства. Тут нет идеальных персонажей, любимчика мы не смогли себе отметить. Захватывающие сюжетные линии нам не дали забросить просмотр сериала.
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