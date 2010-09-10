Сериал Элита
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Сериал Элита
Доброго дня. С сестрой любим смотреть сериалы после учебы. Посмотрели уже кучу сериалов, теперь не знаем, какой начать смотреть. Ждем рекомендаций.
Re: Сериал Элита
Здравствуйте. Недавно с супругом досмотрели сериал Элита . В сериале можно узнать, как ведут себя дети богатых. Здесь затронута тема религии, наркотиков и последствий от их употребления, убийства. Тут нет идеальных персонажей, любимчика мы не смогли себе отметить. Захватывающие сюжетные линии нам не дали забросить просмотр сериала.
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