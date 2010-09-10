Подскажите
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Подскажите
По состоянию здоровья не смогла окончить девятый класс. Думала, что ничего страшного, есть много профессий, где можно трудиться без образования. Оказалось, что либо тяжелый труд, либо учиться. И вот я думаю – как получить аттестат, если прошло уже четыре года, как мои одноклассники школу закончили.
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