Сообщение zevc » Сегодня, 17:27

По состоянию здоровья не смогла окончить девятый класс. Думала, что ничего страшного, есть много профессий, где можно трудиться без образования. Оказалось, что либо тяжелый труд, либо учиться. И вот я думаю – как получить аттестат, если прошло уже четыре года, как мои одноклассники школу закончили.