Подскажите
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Подскажите
По состоянию здоровья не смогла окончить девятый класс. Думала, что ничего страшного, есть много профессий, где можно трудиться без образования. Оказалось, что либо тяжелый труд, либо учиться. И вот я думаю – как получить аттестат, если прошло уже четыре года, как мои одноклассники школу закончили.
Re: Подскажите
Вариантов масса, самый простой пойти и отучиться последний год. Из плюсов то, что будете знать школьную программу. Из минусов – некомфортно будет с одноклассниками, потому что они будут младше. Еще можно вечернюю школу закончить или узнать, можно ли как-то экстерном пройти программу. Ну и никто не запрещает здесь http://originality-diplomy.com/аттестат ... за-9-класс купить аттестат, это самый быстрый способ.
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