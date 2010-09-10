Сообщение zevc » Вчера, 21:50

Здравствуйте, достраиваем дом. Сейчас завершаем отделку и нужно будет делать лестницу. Так как дом двухэтажный я хочу установить стеклянные перила. Но друзья меня отговаривают, говорят, что ребенок может их разбить или мы случайно ударим чем-то. Подскажите, насколько надежные такие ограждения из стекла?