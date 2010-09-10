Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:50

Здравствуйте, достраиваем дом. Сейчас завершаем отделку и нужно будет делать лестницу. Так как дом двухэтажный я хочу установить стеклянные перила. Но друзья меня отговаривают, говорят, что ребенок может их разбить или мы случайно ударим чем-то. Подскажите, насколько надежные такие ограждения из стекла?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:00

Доброго времени суток. Всего скорее раньше были ограждения очень хрупкие. Сейчас, то, что стекло хрупкое это только первое впечатление. Мы стеклянные перила заказывали здесь. Очень понравилось сотрудничать с этой компанией. Приехали, сами все замерили, доставили и установили. Тоже сначала переживали, что ребенок кинет игрушку и разобьет. Но на самом деле это не так, перила очень крепкие и надежные. Единственное ухаживать нужно чаще, чем, например за деревянными.
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