Бычки на экспорт
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Бычки на экспорт
Какая компания в Украине экспортирует в Европу бычков? Если знаете оставьте мне их номер контактный телефона. Вроде бы Укрпроминвест Агро https://upi-agro.eu/uk/services/beef этим занимается и даже на их сайте я находила подобную информацию однако хочется уточнить информацию.
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