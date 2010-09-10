Бычки на экспорт

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Бычки на экспорт

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:40

Какая компания в Украине экспортирует в Европу бычков? Если знаете оставьте мне их номер контактный телефона. Вроде бы Укрпроминвест Агро https://upi-agro.eu/uk/services/beef этим занимается и даже на их сайте я находила подобную информацию однако хочется уточнить информацию.
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