Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. В одной социальной сети у меня большое количество подписчиков. Хочу попробовать настроить реферальную программу с крипто-казино. Есть ли такая возможность?
Re: Подскажите
Добрый день. Только одну такую платформу знаю. Вам помогут с этим в казино BC Game , вы делитесь реферальной ссылкой с друзьями или рекламируете ссылку, а игрок регистрируется на этом сайте, то этот игрок будет вашим рефералом, он будем вам приносить комиссии и дополнительные награды, играя на BC game. Если ставки ваших рефералов наберут определенную сумму, вы можете получить свое собственное казино, а также можете создать сайт казино со своим доменом. Где вам еще могут такое предложить? Согласитесь, для вас это наивыгоднейшее прибыльное предложение.
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