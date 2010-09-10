Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:43

Здравствуйте. В одной социальной сети у меня большое количество подписчиков. Хочу попробовать настроить реферальную программу с крипто-казино. Есть ли такая возможность?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1459
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 08:43

Добрый день. Только одну такую платформу знаю. Вам помогут с этим в казино BC Game , вы делитесь реферальной ссылкой с друзьями или рекламируете ссылку, а игрок регистрируется на этом сайте, то этот игрок будет вашим рефералом, он будем вам приносить комиссии и дополнительные награды, играя на BC game. Если ставки ваших рефералов наберут определенную сумму, вы можете получить свое собственное казино, а также можете создать сайт казино со своим доменом. Где вам еще могут такое предложить? Согласитесь, для вас это наивыгоднейшее прибыльное предложение.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей