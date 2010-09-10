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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1457 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 14:43 Здравствуйте. В одной социальной сети у меня большое количество подписчиков. Хочу попробовать настроить реферальную программу с крипто-казино. Есть ли такая возможность? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1459 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 08:43 Добрый день. Только одну такую платформу знаю. Вам помогут с этим в казино BC Game , вы делитесь реферальной ссылкой с друзьями или рекламируете ссылку, а игрок регистрируется на этом сайте, то этот игрок будет вашим рефералом, он будем вам приносить комиссии и дополнительные награды, играя на BC game. Если ставки ваших рефералов наберут определенную сумму, вы можете получить свое собственное казино, а также можете создать сайт казино со своим доменом. Где вам еще могут такое предложить? Согласитесь, для вас это наивыгоднейшее прибыльное предложение. Вернуться к началу

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