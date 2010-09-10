Сообщение zevc » Сегодня, 11:03

Подскажите магазин, где прямо сейчас можно купить SPF модуль, который будет иметь разные комбинации приемника и передатчика. Что-то те магазины, где раньше оборудование продавалось, перестали радовать ассортиментом.