Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1459
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:03

Подскажите магазин, где прямо сейчас можно купить SPF модуль, который будет иметь разные комбинации приемника и передатчика. Что-то те магазины, где раньше оборудование продавалось, перестали радовать ассортиментом.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:24

Тут https://fibotelecom.ru/catalog/sovmesti ... transivery уже смотрели? Уже пару лет как все у них покупаем, потому что да, у большинства продавцов какой-то кризис наблюдается. А тут вон ничего, ассортимент на уровне. Производителей, правда, немного, но те, что есть, вполне заслуживают доверия. Причем и цены у них хорошие, тоже самое в других местах продают дороже. Мы уже даже и не сравниваем, берем сразу там.
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