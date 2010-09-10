Подскажите
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Подскажите
Подскажите магазин, где прямо сейчас можно купить SPF модуль, который будет иметь разные комбинации приемника и передатчика. Что-то те магазины, где раньше оборудование продавалось, перестали радовать ассортиментом.
Re: Подскажите
Тут https://fibotelecom.ru/catalog/sovmesti ... transivery уже смотрели? Уже пару лет как все у них покупаем, потому что да, у большинства продавцов какой-то кризис наблюдается. А тут вон ничего, ассортимент на уровне. Производителей, правда, немного, но те, что есть, вполне заслуживают доверия. Причем и цены у них хорошие, тоже самое в других местах продают дороже. Мы уже даже и не сравниваем, берем сразу там.
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