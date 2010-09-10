Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1459
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:19

Приветствую, подскажите, а можно как-то в домашних условиях делать овощи гриль? Подсела я за это лето на кабачки да перцы на мангале, понравилось даже больше, чем мясо) Скучаю, жду лета, ищу варианты в домашних условиях)
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