Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, а можно как-то в домашних условиях делать овощи гриль? Подсела я за это лето на кабачки да перцы на мангале, понравилось даже больше, чем мясо) Скучаю, жду лета, ищу варианты в домашних условиях)
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