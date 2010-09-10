Сообщение klonik » Вчера, 22:19

Приветствую, подскажите, а можно как-то в домашних условиях делать овощи гриль? Подсела я за это лето на кабачки да перцы на мангале, понравилось даже больше, чем мясо) Скучаю, жду лета, ищу варианты в домашних условиях)