Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, а можно как-то в домашних условиях делать овощи гриль? Подсела я за это лето на кабачки да перцы на мангале, понравилось даже больше, чем мясо) Скучаю, жду лета, ищу варианты в домашних условиях)
Re: Подскажите
Доброго времени суток, я тоже всю жизнь лук из супа выковыривала, от кабачков тушеных нос воротила, но этим летом что-то во мне поменялось. Настолько понравились овощи на гриле, что даже описать не могу! С мангалами зимой у нас глухо, взяла себе домой гриль, с дымком, конечно, как на открытом огне у вас не получится, но принцип тот же - подвялено-подрумянено, внутри похрустывает)
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