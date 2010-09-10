Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1459
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:38

Добрый день. У меня накопилось очень много золота, они мне уже поднадоели, хочу их сдать и купить что-то новое. Где есть выгодные условия?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1461
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:43

Здравствуйте. У меня сестра недавно сдавала свою старую цепочку по очень приятной цене в ювелирный магазин. Выгодная скупка золота в москве может вам помочь в вашей ситуации. Они предлагают до 90% от рыночной стоимости украшений при продаже в скупку ювелирных украшений. Итоговую сумму назовет эксперт после проверки изделия на подлинность.
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