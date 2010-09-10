Подскажите
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Подскажите
Добрый день. У меня накопилось очень много золота, они мне уже поднадоели, хочу их сдать и купить что-то новое. Где есть выгодные условия?
Re: Подскажите
Здравствуйте. У меня сестра недавно сдавала свою старую цепочку по очень приятной цене в ювелирный магазин. Выгодная скупка золота в москве может вам помочь в вашей ситуации. Они предлагают до 90% от рыночной стоимости украшений при продаже в скупку ювелирных украшений. Итоговую сумму назовет эксперт после проверки изделия на подлинность.
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