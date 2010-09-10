Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Hiper » Сегодня, 11:24

Всем привет, есть ли у кого-то опыт заказа натяжных потолков в Питере? Интересуют отзывы именно по питерским компаниям, потому что натяжные потолки планируется устанавливать как раз там. Особенно интересно, были ли у вас какие-то проблемы, связанные с появлением грыж, или что полотно пятнами пошло.
Вернуться к началу
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Oliver » Сегодня, 12:42

Можно посмотреть варианты по разным потолкам. Первая проблема, которую вы описали - это от неправильного монтажа, вторая - косяк с полотном. Родителям заказывали отечественные матовые потолки вот здесь https://okna-leningrad.ru/potolki/ Нигде ничего не выгорело. Ленинградские окна и потолки работают уже давно, поэтому сумели подобрать поставщиков.
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Hiper » 12 минут назад

Кстати, рассматриваю и отечественные варианты по потолкам. Вы же их сравнивали с другими? За что платишь больше, покупая, например немецкие потолки? Вам же монтажники и немецких полотен образцы явно показывали. У вас простые одноуровневые потолки? Или двухуровневые.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя