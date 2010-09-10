Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.
Всем привет, есть ли у кого-то опыт заказа натяжных потолков в Питере? Интересуют отзывы именно по питерским компаниям, потому что натяжные потолки планируется устанавливать как раз там. Особенно интересно, были ли у вас какие-то проблемы, связанные с появлением грыж, или что полотно пятнами пошло.
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.
Можно посмотреть варианты по разным потолкам. Первая проблема, которую вы описали - это от неправильного монтажа, вторая - косяк с полотном. Родителям заказывали отечественные матовые потолки вот здесь https://okna-leningrad.ru/potolki/ Нигде ничего не выгорело. Ленинградские окна и потолки работают уже давно, поэтому сумели подобрать поставщиков.
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.
Кстати, рассматриваю и отечественные варианты по потолкам. Вы же их сравнивали с другими? За что платишь больше, покупая, например немецкие потолки? Вам же монтажники и немецких полотен образцы явно показывали. У вас простые одноуровневые потолки? Или двухуровневые.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя