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Всем привет, есть ли у кого-то опыт заказа натяжных потолков в Питере? Интересуют отзывы именно по питерским компаниям, потому что натяжные потолки планируется устанавливать как раз там. Особенно интересно, были ли у вас какие-то проблемы, связанные с появлением грыж, или что полотно пятнами пошло.