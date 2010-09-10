Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Hiper » Сегодня, 11:24

Всем привет, есть ли у кого-то опыт заказа натяжных потолков в Питере? Интересуют отзывы именно по питерским компаниям, потому что натяжные потолки планируется устанавливать как раз там. Особенно интересно, были ли у вас какие-то проблемы, связанные с появлением грыж, или что полотно пятнами пошло.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Oliver » Сегодня, 12:42

Можно посмотреть варианты по разным потолкам. Первая проблема, которую вы описали - это от неправильного монтажа, вторая - косяк с полотном. Родителям заказывали отечественные матовые потолки вот здесь https://okna-leningrad.ru/potolki/ Нигде ничего не выгорело. Ленинградские окна и потолки работают уже давно, поэтому сумели подобрать поставщиков.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Hiper » Сегодня, 13:45

Кстати, рассматриваю и отечественные варианты по потолкам. Вы же их сравнивали с другими? За что платишь больше, покупая, например немецкие потолки? Вам же монтажники и немецких полотен образцы явно показывали. У вас простые одноуровневые потолки? Или двухуровневые.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Oliver » Сегодня, 15:19

Разумеется, мы сравнивали разные полотна. По немецким на тот момент выбор был больше, текстура немного другая, это надо смотреть и трогать. Но и отечественные полотна, во всяком случае те, что поставляются у Ленинградских окон и потолков, достаточно хорошего качества. Мы сами не живем в квартире где делали потолки, поэтому рассматривали бюджетный вариант.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты.

Сообщение Hiper » Сегодня, 15:51

Аналогично. Просто главное, чтобы не выгорел, и чтобы не пошел грыжами. Кстати, что по поводу гарантий? Какие гарантии вам давали монтажники на само полотно, и какие гарантии давались на работы? Что вы использовали в качестве подсветки для натяжных потолков? Люстру, диодную ленту, точечные светильники?
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