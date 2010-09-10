Сообщение Oliver » Сегодня, 15:19

Разумеется, мы сравнивали разные полотна. По немецким на тот момент выбор был больше, текстура немного другая, это надо смотреть и трогать. Но и отечественные полотна, во всяком случае те, что поставляются у Ленинградских окон и потолков, достаточно хорошего качества. Мы сами не живем в квартире где делали потолки, поэтому рассматривали бюджетный вариант.