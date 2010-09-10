Подскажите
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Подскажите
Помогите определиться, ткань отсюда https://bravo-textile.com.ua/ru/product ... 00d-pixel/ подойдет для рыболовного костюма или нужно взять что-то плотнее? Костюм – мой сюрпризу мужу, который очень любит рыбачить и уезжает на озеро обычно рано утром. То есть одежда должна быть теплой, плотной и, по возможности, пропускать минимальное количество влаги, потому что туман по утрам над озером очень плотный. Брать, не брать?
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