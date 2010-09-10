Фрибеты за регистрацию

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Фрибеты за регистрацию

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:30

Друзья, в каких БК можно найти честные фрибеты за регистрацию? Чтобы без всяких скрытых платежей, навязывания рекламы и тому подобного. Вы где обычно делаете ставки и на какие виды спорта? Тут https://wellbets.ru/bonus_filter/fribety/ посмотрел рейтинг БК с фрибетом, хочу попробовать Фонбет. Ставить буду на хоккей. Есть отзывы по этой БК?
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