Фрибеты за регистрацию
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Фрибеты за регистрацию
Друзья, в каких БК можно найти честные фрибеты за регистрацию? Чтобы без всяких скрытых платежей, навязывания рекламы и тому подобного. Вы где обычно делаете ставки и на какие виды спорта? Тут https://wellbets.ru/bonus_filter/fribety/ посмотрел рейтинг БК с фрибетом, хочу попробовать Фонбет. Ставить буду на хоккей. Есть отзывы по этой БК?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость