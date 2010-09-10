Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:02

Приветствую, подскажите, где можно заказать изготовление с установкой лайтбоксов? Вывеску сделали, не подумав, темнеть начинает, так нас совсем не видно становится, уличное освещение не акцентирует на нас внимание, нужна подсветка.
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