Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:02

Приветствую, подскажите, где можно заказать изготовление с установкой лайтбоксов? Вывеску сделали, не подумав, темнеть начинает, так нас совсем не видно становится, уличное освещение не акцентирует на нас внимание, нужна подсветка.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:59

Доброго времени суток, мы тоже сначала про подсветку не подумали, а когда заказывали вывеску в Бочарове, нам сразу озвучили, что подсветка будет акцентировать внимание прохожих. Заказывали тут https://bocharoff.kz/ , у них много интересный предложений, рекламщики от бога, у них у дизайнеров столько фантазии! Не даром наверно на это специальное образование получают)
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