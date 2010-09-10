Сообщение zevc » Сегодня, 10:02

Приветствую, подскажите, где можно заказать изготовление с установкой лайтбоксов? Вывеску сделали, не подумав, темнеть начинает, так нас совсем не видно становится, уличное освещение не акцентирует на нас внимание, нужна подсветка.