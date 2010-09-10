Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, где можно заказать изготовление с установкой лайтбоксов? Вывеску сделали, не подумав, темнеть начинает, так нас совсем не видно становится, уличное освещение не акцентирует на нас внимание, нужна подсветка.
Re: Подскажите
Доброго времени суток, мы тоже сначала про подсветку не подумали, а когда заказывали вывеску в Бочарове, нам сразу озвучили, что подсветка будет акцентировать внимание прохожих. Заказывали тут https://bocharoff.kz/ , у них много интересный предложений, рекламщики от бога, у них у дизайнеров столько фантазии! Не даром наверно на это специальное образование получают)
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