Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:15

Здравствуйте, что можно посмотреть на YouTube? Я люблю различные переделки, ремонт, люблю смотреть про деревенскую жизнь. Когда просматриваю, расслабляюсь и мечтаю, что когда-нибудь все-таки я смогу себе приобрести небольшой домик.
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