Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, что можно посмотреть на YouTube? Я люблю различные переделки, ремонт, люблю смотреть про деревенскую жизнь. Когда просматриваю, расслабляюсь и мечтаю, что когда-нибудь все-таки я смогу себе приобрести небольшой домик.
Re: Подскажите
Добрый день, вы как я, тоже люблю переделки. Но только смотреть, потому что знаю себя, что, если возьмусь все равно не получится у меня ничего. Я вот буквально на днях начала смотреть канал LekaDom. Пока вроде интересно, тоже про деревенскую жизнь. Канал ведет очень милая и хрупкая девушка, которая переехала из Белоруссии. Посмотрите, вдруг и вам тоже приглянется этот канал.
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