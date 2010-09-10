Сообщение zevc » Сегодня, 10:15

Здравствуйте, что можно посмотреть на YouTube? Я люблю различные переделки, ремонт, люблю смотреть про деревенскую жизнь. Когда просматриваю, расслабляюсь и мечтаю, что когда-нибудь все-таки я смогу себе приобрести небольшой домик.