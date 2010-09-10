Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Приветствую всех, вопрос к тем, кто недавно брал машину на прокат в Грузии – что там с нашими правами, принимают их или нужно будет что-то другое? Пять лет назад местные машину давали под залог, из документов просили паспорт и права. Сейчас что-то изменилось?