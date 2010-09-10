Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Приветствую всех, вопрос к тем, кто недавно брал машину на прокат в Грузии – что там с нашими правами, принимают их или нужно будет что-то другое? Пять лет назад местные машину давали под залог, из документов просили паспорт и права. Сейчас что-то изменилось?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:33

Сейчас в Грузии есть местные компании и международные. Вторые могут помимо прав и паспорта затребовать кредитную карту, чтобы по ней залог удержать, но карты Мир они не принимают. Так что советую искать местных, у этих https://hire-auto.biz/conditions , например, неплохой автопарк. Кстати, у них на сайте есть вся инфа. Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии? Какой возраст? – там все подробно разобрано.
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