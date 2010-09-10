Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии?
Приветствую всех, вопрос к тем, кто недавно брал машину на прокат в Грузии – что там с нашими правами, принимают их или нужно будет что-то другое? Пять лет назад местные машину давали под залог, из документов просили паспорт и права. Сейчас что-то изменилось?
Re: Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии?
Сейчас в Грузии есть местные компании и международные. Вторые могут помимо прав и паспорта затребовать кредитную карту, чтобы по ней залог удержать, но карты Мир они не принимают. Так что советую искать местных, у этих https://hire-auto.biz/conditions , например, неплохой автопарк. Кстати, у них на сайте есть вся инфа. Какие документы нужны для того чтоб взять напрокат машину в Грузии? Какой возраст? – там все подробно разобрано.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость