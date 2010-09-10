Парфюм
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Парфюм
Девчонки привет, мне очень понравился аромат MOLECULES ESCENTRIC 02. Но я сама не очень люблю пользоваться парфюмерией. Поэтому хочу приобрести парфюм в автомобиль. Подскажите, где я могу купить авто парфюм MOLECULES ESCENTRIC 02. Буду очень благодарна вам если мне поможете.
Re: Парфюм
Привет, мне тоже нравится этот парфюм. Оригинал мне на день рождения подарил супруг. А потом я сама начала покупать аналог. Я беру парфюмерию, приближенную к оригиналу тут https://shaik-optom.ru . И выбор у них большой и стоимость у них невысокая. Кстати, у них очень много парфюма и в автомобиль. Зайдите, посмотрите, думаю, что ты себе тоже сможешь что-нибудь подобрать.
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