Парфюм

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Парфюм

Сообщение klonik » Сегодня, 14:55

Девчонки привет, мне очень понравился аромат MOLECULES ESCENTRIC 02. Но я сама не очень люблю пользоваться парфюмерией. Поэтому хочу приобрести парфюм в автомобиль. Подскажите, где я могу купить авто парфюм MOLECULES ESCENTRIC 02. Буду очень благодарна вам если мне поможете.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Парфюм

Сообщение zevc » Сегодня, 18:00

Привет, мне тоже нравится этот парфюм. Оригинал мне на день рождения подарил супруг. А потом я сама начала покупать аналог. Я беру парфюмерию, приближенную к оригиналу тут https://shaik-optom.ru . И выбор у них большой и стоимость у них невысокая. Кстати, у них очень много парфюма и в автомобиль. Зайдите, посмотрите, думаю, что ты себе тоже сможешь что-нибудь подобрать.
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