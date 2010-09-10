Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Здравствуйте, хочу на даче баню из бруса. Вот думаю, можно ли самим построить баню и не обращаться в строительную компанию? Ведь по идеи в строительстве бани нет ничего сложного.
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