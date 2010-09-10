Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, хочу на даче баню из бруса. Вот думаю, можно ли самим построить баню и не обращаться в строительную компанию? Ведь по идеи в строительстве бани нет ничего сложного.
Re: Подскажите
Добрый день, я считаю, что лучше всего строительство бань доверить профессионалам. Я вот тоже недавно заказывала, пристрой к дому под ключ. Хотя тоже были знакомые, которые готовы были построить гораздо дешевле. Но я отказалась в пользу строительной компании. Все-таки какая никакая гарантия у них. Ведь составляется договор, если что-то не так всегда можно будет обратиться.
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