Виниловый ламинат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Виниловый ламинат

Сообщение klonik » 39 минут назад

Здравствуйте, у меня вот такой к вам вопрос. Кто-нибудь использовал в качестве напольного покрытия виниловый ламинат? Правда, что он влагу не пропускает, не царапается?
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