Виниловый ламинат
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Виниловый ламинат
Здравствуйте, у меня вот такой к вам вопрос. Кто-нибудь использовал в качестве напольного покрытия виниловый ламинат? Правда, что он влагу не пропускает, не царапается?
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