Виниловый ламинат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Виниловый ламинат

Сообщение klonik » Сегодня, 15:45

Здравствуйте, у меня вот такой к вам вопрос. Кто-нибудь использовал в качестве напольного покрытия виниловый ламинат? Правда, что он влагу не пропускает, не царапается?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Виниловый ламинат

Сообщение zevc » Сегодня, 17:10

Ничего плохого про виниловый ламинат я пока что сказать не могу. Его мы положили совсем недавно, пока нам нравится. Нравится, что он очень красиво смотрится. По крайней мере мне больше нравится, чем линолеум. Что касается влаги, то по сравнению с обычным виниловый не пропускает. Уронила на него недавно ложку столовую, так никакой царапины нет. А вот, если бы был обычный, то царапина точно осталась бы.
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