Виниловый ламинат
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Виниловый ламинат
Здравствуйте, у меня вот такой к вам вопрос. Кто-нибудь использовал в качестве напольного покрытия виниловый ламинат? Правда, что он влагу не пропускает, не царапается?
Re: Виниловый ламинат
Ничего плохого про виниловый ламинат я пока что сказать не могу. Его мы положили совсем недавно, пока нам нравится. Нравится, что он очень красиво смотрится. По крайней мере мне больше нравится, чем линолеум. Что касается влаги, то по сравнению с обычным виниловый не пропускает. Уронила на него недавно ложку столовую, так никакой царапины нет. А вот, если бы был обычный, то царапина точно осталась бы.
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