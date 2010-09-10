Выбираю маркетинговое агенство

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Выбираю маркетинговое агенство

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:27

Друзья, какой вид интернет-рекламы лучше подойдет для одностраничного сайта по продаже хендмейд кожаных ремешков для наручных часов? Поисковое продвижение или контекстная реклама? В какое маркетинговое агентство лучше обратиться? По http://sernero.com/ отзывы есть? На известном форуме по маркетингу мне посоветовали, но также хочу послушать ваши отзывы.
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