Выбираю маркетинговое агенство
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Выбираю маркетинговое агенство
Друзья, какой вид интернет-рекламы лучше подойдет для одностраничного сайта по продаже хендмейд кожаных ремешков для наручных часов? Поисковое продвижение или контекстная реклама? В какое маркетинговое агентство лучше обратиться? По http://sernero.com/ отзывы есть? На известном форуме по маркетингу мне посоветовали, но также хочу послушать ваши отзывы.
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