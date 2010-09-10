Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, придумали мы расписать наш бетонный забор. Пока попробуем с внутренней стороны, так, чтобы если не получилось, не сильно опозориться. Если получится хорошо - хотим потом и внешнюю сторону расписать. Какие краски для этого лучше использовать?
Re: Подскажите
Доброго времени суток, вы своими силам хотите разрисовать забор? Бетон очень привередливый материал, если с первого раза не получилось, то потом исправлять будет сложновато. Вот тут почитайте про принцип работы с красками для бетона, очень доступно написано - как готовить поверхность к покраске, какие виды красок существуют и для каких целей используется каждая из них. А там уже принимайте решение)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей