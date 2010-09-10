Сообщение zevc » Сегодня, 20:12

Здравствуйте, придумали мы расписать наш бетонный забор. Пока попробуем с внутренней стороны, так, чтобы если не получилось, не сильно опозориться. Если получится хорошо - хотим потом и внешнюю сторону расписать. Какие краски для этого лучше использовать?