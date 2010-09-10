Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:12

Здравствуйте, придумали мы расписать наш бетонный забор. Пока попробуем с внутренней стороны, так, чтобы если не получилось, не сильно опозориться. Если получится хорошо - хотим потом и внешнюю сторону расписать. Какие краски для этого лучше использовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 37 минут назад

Доброго времени суток, вы своими силам хотите разрисовать забор? Бетон очень привередливый материал, если с первого раза не получилось, то потом исправлять будет сложновато. Вот тут почитайте про принцип работы с красками для бетона, очень доступно написано - как готовить поверхность к покраске, какие виды красок существуют и для каких целей используется каждая из них. А там уже принимайте решение)
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