Рингтоны
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Рингтоны
Приветствую, дитятко попросил скачать ему на звонок какую-то неизвестную мне мелодию. Ему доступы все закрыты, а мне где можно ее поискать - я ума не приложу. Деть говорит это сейчас самая популярная музычка для звонка.
Re: Рингтоны
Доброго времени суток, тоже кислород перекрываете? Я своему все заблокировала - короткие смс, звонки вне телефонной книги, все доступы в инет. Он то вирусяку какую-то в телефон загрузит, то смсками все деньги со счета спишет. Вот тут мелодии посмотрите, топ 100 рингтонов на любой вкус и цвет. Думаю, нужная вам точно там найдется)
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