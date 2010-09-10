Рингтоны

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рингтоны

Сообщение zevc » Сегодня, 20:18

Приветствую, дитятко попросил скачать ему на звонок какую-то неизвестную мне мелодию. Ему доступы все закрыты, а мне где можно ее поискать - я ума не приложу. Деть говорит это сейчас самая популярная музычка для звонка.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Рингтоны

Сообщение klonik » 28 минут назад

Доброго времени суток, тоже кислород перекрываете? Я своему все заблокировала - короткие смс, звонки вне телефонной книги, все доступы в инет. Он то вирусяку какую-то в телефон загрузит, то смсками все деньги со счета спишет. Вот тут мелодии посмотрите, топ 100 рингтонов на любой вкус и цвет. Думаю, нужная вам точно там найдется)
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