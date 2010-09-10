Сообщение zevc » Сегодня, 20:18

Приветствую, дитятко попросил скачать ему на звонок какую-то неизвестную мне мелодию. Ему доступы все закрыты, а мне где можно ее поискать - я ума не приложу. Деть говорит это сейчас самая популярная музычка для звонка.