Особенности финского домостроения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Особенности финского домостроения
Особенности финского домостроения не подскажите? Хотим именно в таком стиле дом.
Re: Особенности финского домостроения
Отличный выбор, сами подумываем про такой вариант. Вот тут https://varjag.net/tradicii-skandinavsk ... exnologii/ инфу с мужем нашли, финны знают толк теплых и долговечных домах. Так что выбор думаю в верном направлении мы делаем с вами)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя