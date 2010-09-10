Особенности финского домостроения

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Особенности финского домостроения

Сообщение klonik » Вчера, 23:23

Особенности финского домостроения не подскажите? Хотим именно в таком стиле дом.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1471
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Особенности финского домостроения

Сообщение zevc » Вчера, 23:24

Отличный выбор, сами подумываем про такой вариант. Вот тут https://varjag.net/tradicii-skandinavsk ... exnologii/ инфу с мужем нашли, финны знают толк теплых и долговечных домах. Так что выбор думаю в верном направлении мы делаем с вами)
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