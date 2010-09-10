Подскажите
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Подскажите
За четыре года существования наша компания так и осталась неизвестной. Нет, клиенты у нас есть, стабильность, пусть и небольшая, тоже присутствует. Но хотелось бы большего, чтобы нас знали, чтобы рынок о нас слышал. Кто-то таким продвижением занимается?
Re: Подскажите
Конечно, сейчас многие маркетинговые агентства работают именно над имиджем. Только я вам для начала советую сюда https://rus-opros.com/solutions/brand-health/ обратиться, пройти исследование имиджа. Только после полного разбора есть смысл составлять какой-то дальнейший план продвижения. Причем, что нравится лично мне, разбор составляется с оглядкой на конкурентов, тут прямо двойная выгода получается.
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