Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:52

За четыре года существования наша компания так и осталась неизвестной. Нет, клиенты у нас есть, стабильность, пусть и небольшая, тоже присутствует. Но хотелось бы большего, чтобы нас знали, чтобы рынок о нас слышал. Кто-то таким продвижением занимается?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1469
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 31 минуту назад

Конечно, сейчас многие маркетинговые агентства работают именно над имиджем. Только я вам для начала советую сюда https://rus-opros.com/solutions/brand-health/ обратиться, пройти исследование имиджа. Только после полного разбора есть смысл составлять какой-то дальнейший план продвижения. Причем, что нравится лично мне, разбор составляется с оглядкой на конкурентов, тут прямо двойная выгода получается.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей