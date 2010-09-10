Интересует ваше мнение.
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Интересует ваше мнение.
Меня очень интересует ваше мнение на тему почему девушки стесняются признаться что им нравится смотреть порно видео XXX формата? Я вот лично обожаю смотреть как люди занимаются любовью. Можно многое почерпнуть для себя из такого контента. К примеру новые позы увидеть в сексе которые потом сразу же хочется попробовать со своим парнем повторить. Некоторые говорят, что все ресурсы в России на порно заблокированы однако это же не правда. Вот например можно по данной ссылке открыть раздел где собраны клипы русского порно в отличном HD качестве. Так что кто ищет как это говорится всегда найдёт) Вы можете в данной теме тоже поделиться своими ресурсами на которых есть порно контент.
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