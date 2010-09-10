Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1471
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 53 минуты назад

Добрый день, у меня холодильник Samsung вроде все работает, но мне кажется, что охлаждает очень плохо. Потому что даже вот сливочное масло беру, а оно немного подтаявшее. Скоро лето, боюсь, что вообще перестанет работать. Думаю, мастера вызвать, подскажите к кому лучше обратиться?
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