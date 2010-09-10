Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:48

Добрый день, у меня холодильник Samsung вроде все работает, но мне кажется, что охлаждает очень плохо. Потому что даже вот сливочное масло беру, а оно немного подтаявшее. Скоро лето, боюсь, что вообще перестанет работать. Думаю, мастера вызвать, подскажите к кому лучше обратиться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1476
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 17 минут назад

Здравствуйте, у нас тоже был холодильник такого же бренда. Только он старый был, вызывали мастера http://samsung-spb-service.su . Сейчас уже не вспомню, что за неисправность была. Что-то вроде с терморегулятором какие-то проблемы. Нам предложили заменить, но мы не стали. Холодильник старый, с семьей решили купить новый. А так в этом сервисе работают опытные мастера, прям от души советую к ним обратиться.
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