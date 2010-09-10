Подскажите
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Подскажите
Добрый день, у меня холодильник Samsung вроде все работает, но мне кажется, что охлаждает очень плохо. Потому что даже вот сливочное масло беру, а оно немного подтаявшее. Скоро лето, боюсь, что вообще перестанет работать. Думаю, мастера вызвать, подскажите к кому лучше обратиться?
Re: Подскажите
Здравствуйте, у нас тоже был холодильник такого же бренда. Только он старый был, вызывали мастера http://samsung-spb-service.su . Сейчас уже не вспомню, что за неисправность была. Что-то вроде с терморегулятором какие-то проблемы. Нам предложили заменить, но мы не стали. Холодильник старый, с семьей решили купить новый. А так в этом сервисе работают опытные мастера, прям от души советую к ним обратиться.
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