Сообщение klonik » Сегодня, 11:48

Добрый день, у меня холодильник Samsung вроде все работает, но мне кажется, что охлаждает очень плохо. Потому что даже вот сливочное масло беру, а оно немного подтаявшее. Скоро лето, боюсь, что вообще перестанет работать. Думаю, мастера вызвать, подскажите к кому лучше обратиться?