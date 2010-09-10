Двери

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1471
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Двери

Сообщение klonik » 46 минут назад

Делаем ремонт в своей новостройке, первым делом планируем заменить картонную дверь от застройщика на что-то надежное. Наверное, лучшим вариантом будет металлическая дверь, они как бы самые крепкие. Вот только мне не нравится, что они все какие-то некрасивые(((
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