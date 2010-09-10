Сообщение klonik » Сегодня, 11:55

Делаем ремонт в своей новостройке, первым делом планируем заменить картонную дверь от застройщика на что-то надежное. Наверное, лучшим вариантом будет металлическая дверь, они как бы самые крепкие. Вот только мне не нравится, что они все какие-то некрасивые(((