Двери
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Двери
Делаем ремонт в своей новостройке, первым делом планируем заменить картонную дверь от застройщика на что-то надежное. Наверное, лучшим вариантом будет металлическая дверь, они как бы самые крепкие. Вот только мне не нравится, что они все какие-то некрасивые(((
Re: Двери
Да вы что, сейчас стальные двери в Москве делают разными, некоторые из дверей как произведение искусства, я вам серьезно говорю. Тут главное брать дверь с отделкой, именно она же за внешний вид отвечает. Ну и надо быть готовой доплатить, обычная металлическая дверь с порошковой окраской и стальная дверь, отделанная чем-то дополнительно, будут стоит по-разному, что вполне логично.
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