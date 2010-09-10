Двери

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Двери

Сообщение klonik » Сегодня, 11:55

Делаем ремонт в своей новостройке, первым делом планируем заменить картонную дверь от застройщика на что-то надежное. Наверное, лучшим вариантом будет металлическая дверь, они как бы самые крепкие. Вот только мне не нравится, что они все какие-то некрасивые(((
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1476
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Двери

Сообщение zevc » 10 минут назад

Да вы что, сейчас стальные двери в Москве делают разными, некоторые из дверей как произведение искусства, я вам серьезно говорю. Тут главное брать дверь с отделкой, именно она же за внешний вид отвечает. Ну и надо быть готовой доплатить, обычная металлическая дверь с порошковой окраской и стальная дверь, отделанная чем-то дополнительно, будут стоит по-разному, что вполне логично.
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