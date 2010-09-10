Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Заболела свекровь, сильно, требуется уход. Мы с мужем можем приезжать раз-два в неделю к ней, один на выходные, чтобы готовить на неделю вперед и убираться. Вот только на целую неделю наготовить не получается, не хранится столько еда, да и надоедает одно и то же. Кто как готовит на несколько дней вперед? Какие у вас есть секреты?