Доставка еды
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Доставка еды
Заболела свекровь, сильно, требуется уход. Мы с мужем можем приезжать раз-два в неделю к ней, один на выходные, чтобы готовить на неделю вперед и убираться. Вот только на целую неделю наготовить не получается, не хранится столько еда, да и надоедает одно и то же. Кто как готовит на несколько дней вперед? Какие у вас есть секреты?
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