Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Заболела свекровь, сильно, требуется уход. Мы с мужем можем приезжать раз-два в неделю к ней, один на выходные, чтобы готовить на неделю вперед и убираться. Вот только на целую неделю наготовить не получается, не хранится столько еда, да и надоедает одно и то же. Кто как готовит на несколько дней вперед? Какие у вас есть секреты?
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