Доставка еды
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Доставка еды
Заболела свекровь, сильно, требуется уход. Мы с мужем можем приезжать раз-два в неделю к ней, один на выходные, чтобы готовить на неделю вперед и убираться. Вот только на целую неделю наготовить не получается, не хранится столько еда, да и надоедает одно и то же. Кто как готовит на несколько дней вперед? Какие у вас есть секреты?
Re: Доставка еды
Вам, наверное, можно дома все заготовки основные делать, потом когда на неделе приехали, быстренько собрали меню на три дня. Если в четверг приезжать, то к выходным как раз пора будет готовить заново. Еще есть такой вариант, как еда по подписке Москва – в этом случае вашей свекрови будут ежедневно привозить готовую еду. Экономия времени для вас колоссальная и можно не переживать, что она у вас голодной останется.
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