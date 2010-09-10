Фитинги

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фитинги

Сообщение klonik » Сегодня, 12:53

Роль фитингов в гидравлических системах не подскажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фитинги

Сообщение zevc » Сегодня, 12:54

Для каких целей такой специфический вопрос вас интересует? Рекомендую ознакомиться со статьей https://albooking.net/statti/fitingi-vy ... ni-sistem/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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