Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1476
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:05

Здравствуйте, заметила, что у нас в России очень много выпускается сувенирной продукции. А сувениры кроме гостей нашей страны вообще покупаются самими жителями? Может из вас есть коллекционеры сувенирной российской продукции?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Добрый день, сувениры вообще очень популярны. Даже жители нашей страны покупают сувениры. Например, ездят по экскурсиям по городам нашей необъятной страны и покупают различные подарки и сувениры на память. Знаю, одну женщину, она очень любит путешествовать по России. Так с каждого города она что-нибудь привозит себе. То кружку, то значок, то магнитик. Так что даже россиянами сувениры очень хорошо покупаются.
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